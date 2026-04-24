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Raccolta rifiuti in montagna, Summit Foundation festeggia 25 anni

Keystone-SDA

Creata nel 2001, la Summit Foundation che si occupa di raccolta di rifiuti in montagna e di numerose azioni per limitare l'impatto umano sull'ambiente, festeggia quest'anno il venticinquesimo anno di attività.

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(Keystone-ATS) In un quarto di secolo la fondazione ha contribuito a raccogliere oltre 160 tonnellate di rifiuti grazie a migliaia di volontari e ogni anno ripulisce una superficie pari a 900 campi da calcio.

Tra le attività ricorrenti figura il “Clean-Up Tour”, una sorta di Giro della Svizzera della raccolta di rifiuti nella natura, inaugurato quest’anno sul Monte Generoso (TI) e che si concluderà, dopo una trentina di tappe in tutta la Svizzera, a Kandersteg (BE) il 17 ottobre. Nella Svizzera italiana sono previste ancora due fermate: il 21 giugno ad Airolo (TI) e il 7 agosto a San Bernardino (GR). Nell’ultimo appuntamento, tenutosi sabato scorso a Les Paccots (FR), sono stati raccolti 238 kg di rifiuti.

Tra le altre iniziative della Summit Foundation si citano i cartelli informativi sotto forma di strisce a fumetti presenti in oltre 50 stazioni sciistiche svizzere e della Francia, oppure le Ecobox, di cui ne sono già state distribuite 3,5 milioni, piccoli contenitori per mozziconi concepiti come un cestino tascabile.

Intervistato da Keystone-ATS, il fondatore e direttore della fondazione Laurent Thurnheer si dice “fiero di tutte queste piccole vittorie, sebbene la lotta non sia finita, e forse non lo sarà mai. Nella natura ci sono infatti ancora troppi rifiuti”.

Problema microplastiche

Oltretutto nel corso degli anni la “sfida si è complicata”. La colpa, secondo Thurnheer, è degli imballaggi in plastica, che sono leggeri e quindi difficili da raccogliere e che possono rilasciare microplastiche in grado di contaminare l’intera catena alimentare. Un altro progetto in corso è l’installazione delle “Clean-Up Boxes”, set composti da sacchi e pinze, all’inizio dei sentieri di montagna, per incoraggiare gli escursionisti a collaborare nella raccolta di rifiuti.

La fondazione ha sede a Vevey (VD) e si finanzia tramite le quote associative (25 franchi per quest’anno, 50 per i successivi) e doni, tramite la vendita di prodotti e, per progetti come il Clean-Up Tour, da contributi dell’Ufficio federale dell’ambiente.

La Summit è infatti una fondazione non a scopo di lucro e a cui è riconosciuta la pubblica utilità. Il budget annuale si aggira sui 750’000 franchi, mentre i mezzi umani comprendono cinque impiegati, un’apprendista e tre civilisti, a cui si aggiungono tra i 1’600 e i 1’800 volontari.

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