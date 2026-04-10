Raiffeisen abbassa leggermente previsioni PIL

Keystone-SDA

Gli economisti di Raiffeisen hanno leggermente corretto le loro previsioni per prodotto interno lordo (PIL) e inflazione dell'anno in corso. Il motivo va ricercato nel conflitto in Iran e nel conseguente aumento dei prezzi dell'energia.

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(Keystone-ATS) In Svizzera nel 2026 il PIL dovrebbe crescere dello 0,9%, mentre in precedenza era stato pronosticato un +1,0%. Per l’anno prossimo si stima un +1,4%.

L’inflazione per quest’anno dovrebbe attestarsi allo 0,5%, contro lo 0,2% previsto in precedenza, si legge in una nota odierna. Per il 2027 si parla invece di un carovita dello 0,9%.

Grazie a un’intensità energetica relativamente bassa e alla forza del franco, la Svizzera non ha subito enormi conseguenze dalla shock legato al prezzo del petrolio, spiegano gli esperti della banca.