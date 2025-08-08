The Swiss voice in the world since 1935

Raiffeisen e altri non seguono UBS, avanti con emissioni zero

Keystone-SDA

Contrariamente a UBS, l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Raiffeisen nonché le banche cantonali di Zurigo (ZKB), Berna (BEKB) e Basilea Campagna (BLKB) continuano a sostenere Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di un’iniziativa globale lanciata nell’aprile 2021 e promossa dal programma ambientale delle Nazioni Unite che riunisce numerose società finanziare impegnate a ridurre a zero, entro il 2050, le emissioni nette di gas serra legate alle proprie attività, in linea con l’accordo di Parigi del 2015.

“Per Raiffeisen il cambiamento climatico è una delle sfide più grandi del nostro tempo”, ha indicato oggi un portavoce all’agenzia Awp; in questo contesto la NZBA viene considerata una piattaforma importante. Anche secondo ZKB “la sostenibilità è e rimane parte integrante della strategia del gruppo”. Per BEKB un indebolimento degli obiettivi climatici per il portafoglio ipotecario e di investimento non è un’opzione in discussione.

Sulla stessa lunghezza d’onda è pure l’ASB, che sostiene il progetto dal 2022. “A nostro avviso NZBA e le iniziative di sostenibilità continuano a fungere da importanti piattaforme di scambio per la transizione climatica tra gli istituti finanziari”.

Ieri UBS, che era fra i soci fondatori dell’iniziativa, ha annunciato il suo ritiro. In precedenza lo stesso passo era stato compiuto da grandi banche americane quali Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo e Goldman Sachs.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
8 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Jessica Davis Plüss

Cosa ne pensate dell’idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Il mercato della longevità è in piena espansione, grazie anche ai progressi della scienza dell'invecchiamento. Cosa ne pensate dell'idea di prolungare in modo significativo la durata della vita umana?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
3 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR