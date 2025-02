Rega: effettuate quasi 20’000 missioni nel 2024

La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) ha effettuato nel 2024 circa 20'000 missioni: le squadre hanno trasportato in totale 12'847 pazienti (-6% rispetto al 2023) per una media di circa 35 pazienti al giorno.

(Keystone-ATS) Rispetto all’anno precedente, il numero di interventi – in media 54 ogni 24 ore – è diminuito del 4,7%, ma è aumentato del 6,1% sulla media quinquennale, indica la Rega in un comunicato odierno.

Nel 2024 sono stati effettuati 14’714 voli in elicottero, il 6,3% in meno rispetto all’anno precedente, viene aggiunto, precisando che sono diminuiti sia i voli di soccorso che quelli di trasferimento tra ospedali. Secondo la Rega, il calo dei voli di soccorso riflette la naturale fluttuazione dovuta alle condizioni meteorologiche e al comportamento nel tempo libero. Ad esempio, la stagione estiva è iniziata in ritardo a causa della primavera piovosa.

Nell’anno in rassegna la Rega è stata sollecitata in particolare durante le forti intemperie in Val Mesolcina (GR), nell’alta Valle Maggia e a Brienz (BE). Il tempo instabile di settembre e ottobre ha portato a una diminuzione di circa il 25% del numero di missioni con elicotteri rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I servizi della Rega all’estero sono stati utilizzati da 2552 persone, il 3,6% in più rispetto al 2023. I consulenti medici hanno assistito telefonicamente 1204 persone, mentre il rimpatrio è stato necessario in 1348 casi.

I jet ambulanza della Rega hanno effettuato 1033 missioni, l’1,2% in più rispetto al 2023, riportando in Svizzera 1029 persone con problemi medici. La centrale operativa ha organizzato il ritorno su voli di linea sotto controllo medico per 319 persone (-5,6%).