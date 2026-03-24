Revolut conquista 240’000 nuovi clienti in Svizzera

Keystone-SDA

Revolut continua la sua espansione in Svizzera: la società inglese che offre servizi bancari - carta prepagata, cambio valuta, pagamenti - nel 2025 ha acquisito 240'000 nuovi clienti.

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(Keystone-ATS) La neobanca conta ormai “più di un milione di utenti”, il che rende la Svizzera uno dei mercati di crescita più importanti per l’azienda, si legge in un comunicato odierno. A livello globale, la piattaforma ha 68,3 milioni di clienti privati e 0,8 milioni di clienti aziendali.

Nella Confederazione le cifre riflettono la vocazione internazionale della banca: i pagamenti internazionali con carta sono aumentati del 61%, mentre quelli nazionali sono progrediti del 28%. Malgrado la crescente presenza sul territorio Revolut opera comunque in Svizzera senza una licenza bancaria: la filiale elvetica è autorizzata dalla Finma, l’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, solo come rappresentanza locale, status che consente comunque di acquisire attivamente clienti nel paese. A livello internazionale la società possiede invece una licenza bancaria in oltre 30 mercati su 40 e ha recentemente annunciato la richiesta ufficiale anche per un’autorizzazione negli Stati Uniti.