Robot fanno le pulizie nei negozi Denner, è un test

3 minuti

(Keystone-ATS) Denner ha lanciato un progetto pilota con robot che puliscono il pavimento nei negozi: il test è stato avviato alcuni giorni or sono, ha indicato un portavoce della catena di supermercati alla Schweiz am Wochenende (SaW).

Una macchina in questione – dalla forma più o meno di un bidone della spazzatura – è stata avvistata nel punto vendita di Opfikon (ZH), dove puliva e girava intorno ai clienti. Per la fase di prova sono state scelte altre tre sedi, che l’addetto stampa – Thomas Kaderli – non ha però voluto rivelare al settimanale.

L’igiene è uno dei fattori più importanti nel commercio alimentare, ma l’attività di pulizia richiede molto tempo, ha spiegato Kaderli. L’espansione del segmento dei prodotti freschi sta aumentando ulteriormente il carico di lavoro. “Nei negozi pilota stiamo studiando come i robot possano sgravare i nostri dipendenti da compiti di pulizia più semplici, come la pulitura del pavimento”. La pulizia degli scaffali, soprattutto per frutta, verdura e prodotti da forno, continuerà invece a essere effettuata a mano anche in futuro.

Le prime esperienze con il veicolo autonomo sono state sempre positive: “i robot sono stati accolti molto bene sia dai dipendenti che dai clienti”, ha assicurato Kaderli. Secondo i cronisti del giornale però una prova in loco ha dimostrato che, a seconda della vicinanza al dispositivo, possono verificarsi urti con i piedi dei clienti.

Allo stato attuale si tratta di un progetto puramente di Denner, precisa il portavoce. “I risultati saranno comunque condivisi anche all’interno del gruppo Migros”, a cui come noto il discount fa capo. Il portavoce non dice quanto costerà il robot da 75 chili dotato di sensori: poiché la fase pilota è appena iniziata non è ancora possibile dare un giudizio definitivo. Secondo SaW probabilmente ciò significa che se la società sarà convinta del dispositivo e lo ordinerà per diversi negozi il prezzo medio di acquisto è destinato a scendere, grazie a uno sconto sui volumi. Al momento sul web si possono trovare prezzi di circa 23’000 franchi per un singolo apparecchio.

Denner – chiedono i giornalisti – è forse soprattutto interessata a risparmiare sul lavoro umano? “Idealmente possiamo utilizzare il tempo risparmiato per altre attività”, risponde l’addetto stampa. In genere, per la pulizia del solo pavimento è necessaria circa un’ora al giorno per ogni filiale. “Il tempo necessario dipende dalle dimensioni e dalla posizione del negozio in questione”.