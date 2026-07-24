The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Romania abbatte per la prima volta un drone sul suo territorio

Keystone-SDA

La Romania ha abbattuto per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina un drone nel proprio spazio aereo, secondo quanto riferito dal presidente del paese situato sul fianco orientale della NATO, Nicusor Dan.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “È stato abbattuto pochi minuti fa, verso le 11.00, da un pilota rumeno ai comandi di un (jet da combattimento) F-16 (…) e alcune squadre stanno conducendo le indagini per fornire tutti i dettagli sull’incidente”, ha dichiarato Dan davanti ai media.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR