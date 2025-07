Rotta coloniale di Panama è patrimonio dell’umanità

La rotta coloniale transistmica di Panama, utilizzata per secoli per il trasporto via muli e imbarcazioni delle ricchezze delle Americhe e considerata l'antesignana del canale interoceanico, è stata dichiarata oggi patrimonio mondiale dall'Unesco.

Tra il XVI e il XIX secolo, l'impero spagnolo trasportò attraverso l'istmo prodotti provenienti dall'Asia e dalle Americhe diretti in Europa. A tale scopo, fu utilizzata una rete di sentieri e fiumi per spostare le merci dalla costa del Pacifico a quella dell'Atlantico. Oro e argento giungevano a Panama dagli attuali Perù e Bolivia, mentre spezie, porcellane e tessuti arrivavano dalle Filippine. Per proteggere le merci, gli spagnoli costruirono fortificazioni.

Secondo lo storico e professore panamense Celestino Araúz, che ha spiegato la situazione all’Afp, la rotta di Panama fu “importantissima” per il commercio internazionale dell’epoca. Attraverso questo percorso, la corona spagnola “poteva rifornire parte delle sue colonie con merci europee e, allo stesso tempo, ottenere prodotti americani per l’industria spagnola e per il resto dell’Europa”, ha aggiunto.

La rotta transistmica coloniale era costituita, sulla costa pacifica, dal centro storico dell’attuale Città di Panama e, nei Caraibi, dalle fortificazioni della città portuale di Portobelo, dove si trovavano la dogana e il forte di San Lorenzo.