Russia: aereo con 49 persone a bordo scomparso trovato in fiamme

Un aereo passeggeri An-24 con a bordo 49 persone è stato trovato in fiamme dopo essere scomparso dai radar nella regione dell'Amour, nell'Estremo oriente russo. Ne dà notizia il ministero per le Emergenze, citato dall'agenzia Tass. Non sembra ci siano sopravvissuti.

(Keystone-ATS) L’agenzia Interfax precisa che il luogo dell’impatto è stato localizzato a circa 15 chilometri dalla città di Tynda, dove il bimotore turboelica stava cercando di atterrare.

Il ministero delle Emergenze russo ha fatto sapere che secondo i primi accertamenti non risultano sopravvissuti nello schianto. I soccorritori sono arrivati sul luogo del disastro e “in via preliminare” non risultano superstiti, secondo quanto riferisce l’agenzia Interfax.