Russia: crolla una diga negli Urali, 3 morti e 4 mila evacuati

1 minuto

(Keystone-ATS) Più di 4.000 persone sono state evacuate dopo il crollo di una diga nella regione russa di Orenburg, negli Urali, hanno annunciato le autorità regionali. I servizi di emergenza citati dalla Tass riferiscono che ci sono tre vittime.

“4.208 persone, tra cui 1.019 bambini, sono state evacuate”, ha scritto su Telegram il servizio stampa del governatore regionale Denis Pasler, aggiungendo che oltre 2.500 case sono state allagate nella regione al confine con il Kazakistan.

In totale, poco più di 2.500 case sono state “inondate” in questa regione al confine con il Kazakistan, hanno dichiarato in un comunicato.

Gli sfollati sono stati reindirizzati “in centri di accoglienza temporanea”, ha dichiarato Pasler in un messaggio separato, annunciando un aiuto finanziario eccezionale.

Queste gravi inondazioni arrivano un giorno dopo il crollo di una diga a Orsk, una città al confine con il vicino Kazakistan, ha spiegato l’ufficio del procuratore regionale, che sta seguendo il caso.