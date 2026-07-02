Sale ad almeno 20 a Kiev il bilancio delle vittime dei raid russi

Keystone-SDA

Condividi

Almeno venti persone sono morte nei raid di stanotte, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, citato dal Kiev Independent.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Servizio statale di emergenza ha aggiunto che le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in diverse zone, tra cui un edificio residenziale a più piani parzialmente crollato nel distretto di Darnitskyi. È probabile che il bilancio delle vittime aumenti ulteriormente.

Il sindaco di Kiev ha indicato in 86 il numero dei feriti, 70 dei quali ricoverati in ospedale, e ha descritto l’attacco come il “più massiccio” della guerra contro la capitale.