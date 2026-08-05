Salgono a 77 i morti nel tentativo di entrare a Ceuta

Keystone-SDA

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È salito a 77 il numero dei migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare Ceuta. Lo ha segnalato l'Istituto di Medicina legale della città autonoma in un comunicato, in cui informa che sono state eseguite le relative autopsie.

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(Keystone-ATS) L’Istituto precisa che in tutto ha ricevuto i corpi di 79 migranti morti nelle traversate a nuoto verso l’exclave spagnola in Marocco, due dei quali recuperati in mare il 29 luglio, prima degli ingressi in massa registrati fra giovedì 30 luglio e venerdì 31.

È previsto che gli ultimi due esami autoptici saranno eseguiti domani, informa la nota dei medici legali, che lavorano con la Criminalistica della Guardia Civil per identificare le vittime attraverso campioni biologici e impronte digitali.

In precedenza, la Delegazione del governo di Ceuta aveva indicato un bilancio provvisorio di 75 morti, dopo il ritrovamento ieri di altri tre corpi. mentre le autorità locali avevano parlato di 88 cadaveri recuperati. Sul versante marocchino, Rabat ha confermato almeno 11 vittime, mentre l’associazione marocchina dei diritti umani (Amdh) aveva stimato circa 130 vittime.