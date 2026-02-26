Savannah Guthrie abbandona le ricerche della madre Nancy scomparsa

Keystone-SDA

Savannah Guthrie lascia l'Arizona e le ricerche della madre Nancy, scomparsa di casa a Tucson il primo febbraio.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’anchor della Nbc, che aveva rinunciato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, tornerà a New York a condurre il programma mattutino Today: un nuovo segnale che la famiglia ha perso le speranze di ritrovare viva l’ottuagenaria.

“La sua famiglia ha bisogno di lei”, hanno detto fonti al Daily Mail ammettendo la cruda realtà, ovvero che potrebbero volerci mesi se non anni per ritrovare i resti dell’anziana.

La figlia, in un nuovo video nei giorni scorsi, aveva aumentato a un milione di dollari la ricompensa per chi avesse dato notizie della madre. Nel video, l’anchor aveva rivelato un nuovo dettaglio: Nancy, 84 anni, è stata “rapita dal suo letto” nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio dopo essere stata a cena per l’ultima volta dalla figlia Annie e dal genero.