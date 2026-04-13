Scatta il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Trump

Keystone-SDA

Il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump è entrato in vigore. La scadenza fissata alle 16 (ora svizzera) è infatti passata. Le forze armate americane non hanno confermato ufficialmente l'entrata in vigore.

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(Keystone-ATS) Un’ora fa il Centcom ( Us Central Command) aveva però dichiarato che sarebbe scattato alle 16 come proclamato da Trump.

“Il blocco sarà applicato in modo imparziale nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle aree costiere iraniane, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell’Oman”, aveva detto il Centcom.