Schwarzenegger dà il suo sostegno ad Harris

Keystone-SDA

Arnold Schwarzenegger ha dato il suo sostegno a Kamala Harris in un lungo post su X.

1 minuto

(Keystone-ATS) Con Donald Trump “saranno altri quattro anni di str.. senza risultati che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e pieni di odio”, ha scritto la star di Terminator ed ex governatore della California per i repubblicani.

“Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidente Trump non lo farà. Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più anti-americano di quanto lo sia già stato”, ha attaccato dichiarando che l’unico modo per voltare pagina è “votando per Harris e Walz”.