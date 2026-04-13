The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Sciopero Lufthansa in Germania, ripercussioni anche in Svizzera

Keystone-SDA

A causa dello sciopero odierno della compagnia aerea tedesca Lufthansa - casa madre di Swiss-, diversi voli tra la Svizzera e la Germania sono stati cancellati. Lo hanno confermato a Keystone-ATS i portavoce degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’aeroscalo di Ginevra ha annunciato la soppressione di complessivamente sei voli – tre per e da Monaco, Francoforte e Düsseldorf – previsti in mattinata.

All’aeroporto di Zurigo sono stati annullati in totale 12 arrivi e 12 partenze di Lufthansa ed Eurowings, mentre l’EuroAirport di Basilea ha comunicato “la cancellazione di tre arrivi e tre partenze della Lufthansa verso Monaco”.

Lo sciopero iniziato oggi prosegue fino domani alle 23.59: l’astensione avviene nell’ambito della vertenza sulle condizioni dei circa 20’000 accompagnatori di volo di Lufthansa, e del piano sociale relativo agli 800 dipendenti di Cityline, la filiale in via di chiusura del gruppo tedesco.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR