Settore informatica e telecomunicazioni ottimista sul futuro

Keystone-SDA

Il settore svizzero dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT) guarda con ottimismo al futuro.

(Keystone-ATS) Nel primo trimestre 2025 l’indice calcolato dall’associazione del ramo Swico sulla base delle aspettative delle aziende riguardo all’andamento degli affari per i successivi tre mesi, determinate nell’ambito di un sondaggio, si è attestato a 107,2 punti, 1,9 punti in più del trimestre precedente.

“Si tratta di un chiaro segnale di uno stato d’animo positivo”, commentano gli esperti della Swico in un comunicato odierno. Il nuovo dato segue diversi trimestri in contrazione. Non mancano peraltro le sfide: la principale viene indicata nella penuria di manodopera qualificata.

“La Svizzera ha ora l’opportunità storica di affermarsi come pioniere internazionale dell’intelligenza artificiale”, commenta il dirigente dell’organizzazione Giancarlo Palmisani, citato nella nota. “La chiave del successo sta nel ridurre la burocrazia e nel promuovere l’innovazione in modo mirato: solo così potremo sfruttare in modo ottimale l’enorme potenziale dell’IA per la nostra piazza economica”, conclude l’esperto.