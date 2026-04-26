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SG: scossa magnitudo 3,8, avvertita in tutta la Svizzera

Keystone-SDA

Stamani presto, il Servizio sismico svizzero (SED) ha registrato un terremoto di magnitudo 3,80 sulla scala Richter a circa sei chilometri a est di Walenstadt (SG). La scossa è stata probabilmente avvertita in tutta la Svizzera.

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(Keystone-ATS) Il sisma si è verificato alle 4.24, secondo quanto riferito dal SED. In linea di massima, in occasione di un terremoto di questa magnitudo sono possibili lievi danni nelle vicinanze dell’epicentro. Nell’ora successiva al terremoto, il SED ha ricevuto 423 segnalazioni da parte di persone che avevano avvertito la scossa.

Il SED registra in media da tre a quattro terremoti al giorno in Svizzera e nei paesi confinanti, per un totale di 1000-1500 scosse all’anno. Ogni anno la popolazione avverte però circa dieci-venti sismi, di magnitudo pari o superiore a 2,5.

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