SH: Brüngger (PLR) conquista un seggio agli Stati ai danni del PS

Keystone-SDA

Il PLR del canton Sciaffusa conquista un seggio al Consiglio degli Stati ai danni del PS. Il liberale-radicale Severin Brüngger ha prevalso oggi di misura (52%) sul socialista Simon Stocker, la cui elezione del 2023 era stata annullata dal Tribunale federale.

2 minuti

(Keystone-ATS) Al gran consigliere del PLR sono andati 17’064 voti, mentre all’ex “senatore” del PS 15’575. La partecipazione al voto è stata del 68,83%.

Brüngger ha ottenuto la maggioranza dei voti in 24 dei 26 comuni sciaffusani. Nel capoluogo Sciaffusa, dove vive circa la metà degli elettori del Cantone, Stocker ha fatto meglio del candidato liberale-radicale. L’ex consigliere agli Stati socialista ha superato Brüngger anche nel secondo comune più popoloso, Neuhausen am Rheinfall, ma con una maggioranza sottilissima.

“Non mi aspettavo questo risultato, è una grande sorpresa per me”, ha dichiarato Brüngger in una prima reazione dopo il voto. Il 47enne lavora come pilota di linea ed è membro del legislativo cantonale. Dal canto suo, Stocker si è congratulato con il vincitore. “Il grande shock per me è stata la sentenza del Tribunale federale di fine marzo. Avrei voluto continuare a lavorare per il Canton Sciaffusa, ma ora le cose sono cambiate e devo accettarlo”, ha dichiarato.

L’elezione suppletiva per uno dei due seggi del Consiglio degli Stati si era infatti resa necessaria dopo che il Tribunale federale (TF) ha annullato l’elezione di Stocker, motivando la decisione con il fatto che l’ex “senatore” era domiciliato nella città di Zurigo e non nel Canton Sciaffusa al momento del voto popolare del 9 novembre 2023.

Stocker aveva comunque deciso di ripresentarsi all’elezione suppletiva con il sostegno di PS e Verdi. Il suo sfidante, il 46enne Brüngger, uscito vincitore oggi, godeva dell’appoggio dello schieramento borghese formato da PLR e UDC. Il secondo consigliere agli Stati del canton Sciaffusa è Hannes Germann, dell’UDC.

Con l’elezione odierna, entrambi i seggi sciaffusani alla Camera dei cantoni sono tornati in mani borghesi. Prima di Stocker, il PS del canton Sciaffusa aveva avuto solo una volta un seggio agli Stati, con Esther Bührer dal 1979 al 1991. La “senatrice” socialista è stata la prima donna sciaffusana della storia eletta alla Camera dei cantoni.