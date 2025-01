Slitta riunione governo israeliano per votare accordo su Gaza

Keystone-SDA

Slitta a più tardi nella giornata la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano per votare l'accordo con Hamas, mentre i negoziatori in Qatar stanno ancora lavorando alle ultime clausole dell'intesa.

(Keystone-ATS) Lo riferisce Times of Israel, sottolineando che secondo l’emittente Kan la riunione, che era stata fissata per le 11, le 10 in Svizzera, è slittata anche in attesa delle decisioni del partito Sionismo Religioso riguardo al possibile ritiro dal governo.

Secondo l’emittente, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non convocherà la riunione fino a quando il leader della formazione di estrema destra Bezalel Smotrich non gli riferirà se il suo partito si ritirerà dal governo in segno di protesta per l’accordo che il ministro delle Finanze ha definito “cattivo e pericoloso”.

Nel primo pomeriggio il partito di estrema destra israeliano Sionismo religioso di Bezalel Smotrich ha dichiarato che approverà l’accordo e rimarrà al governo solo se Netanyahu promette di riprendere i combattimenti per distruggere Hamas dopo la prima fase dell’intesa sugli ostaggi.