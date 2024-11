SO: polizia trova giovane ferito con arma da fuoco

La polizia cantonale solettese ha trovato ieri sera a Kappel (SO) un giovane con una ferita da arma da fuoco. Stando ai primi accertamenti, il colpo sarebbe stato sparato da terzi.

(Keystone-ATS) Il ragazzo è stato rinvenuto gravemente ferito a terra in un quartiere della località, si legge in una nota odierna delle forze dell’ordine. Dopo avergli prestato i primi soccorsi, è stato trasportato in ospedale. È stata aperta un’ inchiesta per chiarire l’accaduto.