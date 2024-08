Sondaggi, Harris avanti di 5 punti su Trump

(Keystone-ATS) Kamala Harris è avanti di cinque punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio di Ipsos, la vicepresidente ha il 42% delle preferenze contro il 37% dell’ex presidente.

Frattanto, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha deciso che apparirà per la prima volta a un comizio insieme alla sua vicepresidente, nonché candidata alla Casa Bianca, nelle prossime settimane, dopo la convention democratica. Il presidente cercherà di aiutare Harris in alcuni Stati chiave come la Pennsylvania, dove continua a essere popolare, stando al periodico Politico.

Nei prossimi mesi Biden punta a mantenere un basso profilo, con pochi appuntamenti e interventi pubblici solo su temi ritenuti di particolare rilievo.