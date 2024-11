Spagna: revocato allarme rosso alluvioni a Valencia e sudest

L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha revocato l'allerta rossa per pericolo alluvioni sulla costa di Valencia e nel sudest della Spagna, al termine di una notte con forti precipitazioni, per le quali le autorità non hanno segnalato per ora nuove vittime.

L'allarme rosso (rischio estremo), lanciato ieri alle 21.00, avrebbe dovuto cessare alla mezzanotte di oggi.

“Il peggio di questa seconda depressione è passato”, ha indicato sulle reti sociali Aemet, che ha abbassato l’allerta a livello arancione (rischio intenso) in quattro regioni del Levante e del sud del paese: la provincia di Malaga, l’Andalusia, le zone dell’Axarquia e del Guadalhorce, che è stata ieri fra le più colpite dalla inondazioni per l’esondazione del fiume omonimo.

L’allerta di livello arancione resta vigente nella Comunità Valenziana, soprattutto nella zona del litorale, per precipitazioni fino a 180 litri al metro quadrato in dodici ore.

Sul versante di Levante, la provincia di Castellòn mantiene un rischio importante per piogge con accumulazione di 100 litri in dodici ore, mentre nella provincia di Alicante, in Almeria e Granada, l’allerta è di livello giallo.

La Protezione civile della Catalogna ha disattivato all’alba la fase di allarme del piano speciale di emergenza per rischio di inondazioni e di forti mareggiate, e dalla mezzanotte sono terminate anche le limitazioni alla mobilità vigenti da ieri in cinque province catalane.