Sparatoria al consolato israeliano a Istanbul, un aggressore ucciso

Keystone-SDA

Un aggressore, "legato a un'organizzazione terroristica", è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi davanti al consolato israeliano di Istanbul, che in quel momento era vuoto, secondo quanto riferito dalle autorità turche.

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(Keystone-ATS) Secondo il Ministero dell’Interno, anche due agenti di polizia di guardia davanti all’edificio hanno riportato ferite lievi.

Il governatore provinciale, Davut Gül, ha confermato la morte di uno dei sospetti, correggendo il bilancio iniziale fornito dall’emittente televisiva statale TRT, che aveva parlato di due morti.

Secondo il governatorato di Istanbul, “individui non identificati hanno aperto il fuoco contro agenti di polizia in servizio” intorno alle 12:15 (11:15 in Svizzera) prima di essere colpiti dal fuoco di risposta.

Nessun diplomatico israeliano “si trova attualmente sul suolo turco”, ha precisato all’AFP una fonte vicina al caso.

Le rappresentanze diplomatiche israeliane erano state evacuate “non solo in Turchia ma in tutta la regione per motivi di sicurezza” poco dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 condotti da Hamas sul suolo israeliano, secondo questa fonte.

Il ministro dell’Interno, Mustafa Çiftçi, ha riferito che gli assalitori sono arrivati in auto dalla vicina provincia di Izmit (nord-ovest).

Assalitori identificati

Le autorità hanno identificato i tre assalitori e, secondo il Ministero dell’Interno, quello che è stato ucciso aveva legami con “un’organizzazione terroristica che strumentalizza la religione”.

Secondo i media turchi, i tre sospetti erano armati di fucili a canna lunga, indossavano tute mimetiche e portavano zaini.

Decine di poliziotti con elmetti e giubbotti antiproiettile sono stati dispiegati davanti alla sede del consolato, situata nel quartiere di Levent, sulla sponda europea di Istanbul, hanno constatato i giornalisti dell’AFP che hanno visto diverse ambulanze lasciare il luogo.

La procura di Istanbul ha avviato un’indagine e tre procuratori sono stati incaricati del caso, ha dichiarato su X il ministro della Giustizia turco, Akin Gürlek.