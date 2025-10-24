Spilla in diamanti di Napoleone all’asta a Ginevra

Keystone-SDA

Nel recente e clamoroso furto al Louvre sono stati sottratti gioielli della collezione di Napoleone Bonaparte.

(Keystone-ATS) Ora a Ginevra Sotheby’s, nella “Royal & Noble Sale”, mette all’asta proprio gioielli dell’imperatore francese, che tuttavia non hanno niente a che vedere con lo spettacolare colpo.

Secondo quanto comunicato dalla casa d’asta si tratta in particolare di una spilla in diamanti per cappello, portata con sé da Napoleone nel 1815 sul leggendario campo di battaglia di Waterloo. Durante la fuga dopo la sconfitta contro britannici e prussiani è stata abbandonata e requisita dagli stessi prussiani.

Il gioiello è stato consegnato solo tre giorni dopo la battaglia al re prussiano Federico Guglielmo III come trofeo di guerra. Fu successivamente tramandata agli imperatori tedeschi, prima di finire in una collezione privata.

La spilla rotonda con un diametro di circa 45 millimetri sfoggia al centro un diamante ovale da 13,04 carati, circondato da altri diamanti caratterizzati dal cosiddetto taglio vecchia miniera. Il valore è stimato fra i 120’000 e i 200’000 franchi.

L’asta, che propone anche altri gioielli, si terrà il 12 novembre all’Hotel Mandarin Oriental di Ginevra.