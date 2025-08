Studio, ‘Cina chiede a suoi studenti in Gb di spiare i compagni’

Keystone-SDA

Gli studenti cinesi nelle università del Regno Unito verrebbero pressati direttamente dalle autorità di Pechino per "spiare" i loro compagni di corso nel tentativo di evitare discussioni su argomenti ritenuti scomodi alla superpotenza asiatica.

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un rapporto del think-tank UK-China Transparency, che denuncia presunte interferenze da parte di Pechino all’interno degli atenei britannici.

Fra gli argomenti da evitare, ci sono le violenze e i soprusi contro la minoranza musulmana da parte del governo cinese nella regione dello Xinjiang, l’ascesa delle aziende tecnologiche di Pechino o quant’altro possa urtare certe sensibilità.

Quanto contenuto nel rapporto del think-tank, incluso il sospetto che anche i docenti vengano in un qualche modo influenzati e le università non intervengano a fronte della loro dipendenza finanziaria dai tanti iscritti cinesi, è stato respinto con forza da Pechino. L’ambasciata cinese nel Regno Unito lo ha bollato come “assurdo e infondato”.

Il rapporto arriva pochi giorni dopo l’entrata in vigore di una nuova legge britannica che investe le università di maggiori responsabilità nel garantire la libertà di parola, in particolare nei casi in cui gli istituti abbiano accordi con Paesi stranieri.