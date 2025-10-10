Sulzer minaccia di interrompere le attività con Petróleos Mexicanos

Keystone-SDA

Sulzer reclama "una somma ingente" a Petróleos Mexicanos (Pemex) a causa di fatture non pagate. Lo ha indicato oggi il gruppo industriale zurighese, confermando informazioni riportate dalla stampa messicana che parla di un debito di oltre 23 milioni di franchi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il conglomerato industriale, con sede a Winterthur (ZH), minaccia di cessare le sue attività nelle raffinerie della compagnia petrolifera statale messicana, il che rischia di compromettere la sicurezza energetica del Paese.

“Pemex ha ritardato i pagamenti per diversi servizi effettuati nelle sue raffinerie e deve a Sulzer Chemtech Mexico una somma importante in franchi, con alcuni pagamenti in ritardo di oltre dodici mesi”, ha dichiarato oggi all’agenzia finanziaria AWP una portavoce del gruppo. Quest’ultima non ha rivelato l’importo dei pagamenti non effettuati, mentre sui media messicani circola la cifra di 528 milioni di pesos, pari a 23,1 milioni di franchi.

“In conformità con la procedura abituale, abbiamo sottoposto la questione al livello gerarchico appropriato presso Pemex e siamo attualmente in attesa di una risposta. Ci auguriamo che il Governo messicano reagisca a questa situazione come in passato e provveda al pagamento degli importi insoluti”, ha aggiunto la portavoce.

Se Pemex non fosse in grado di effettuare rapidamente i pagamenti in sospeso, la divisione Chemtech di Sulzer in Messico “sarebbe costretta a cessare il proprio sostegno a queste raffinerie”, ha avvertito la società.

“A breve termine, ciò potrebbe comportare un calo della produzione, problemi di sicurezza e rischi per l’ambiente”, ha affermato la sua portavoce.

Un simile scenario avrebbe un impatto significativo sulla sicurezza energetica nazionale del Messico e potrebbe aggravare il deficit del Paese a causa del calo dei livelli di produzione e dell’impatto sulle entrate”, ha aggiunto.

Sebbene sia stato contattato da AWP, il Ministero dell’Energia messicano non è al momento disponibile per commentare le informazioni diffuse dai media.