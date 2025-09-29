The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Super Bowl, Bad Bunny protagonista dello show della finale

Keystone-SDA

Bad Bunny, rapper portoricano vincitore di un Grammy, sarà il protagonista dello show dell'intervallo della finale del Super Bowl del prossimo anno. Lo ha annunciato la NFL.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Bad Bunny, che all’inizio di questo mese ha annunciato che non si esibirà negli Stati Uniti durante il suo tour mondiale che inizierà a novembre a causa delle preoccupazioni relative ai raid dell’immigrazione statunitense durante i suoi concerti, sarà il protagonista della finalissima in programma a Santa Clara, in California, l’8 febbraio.

“Quello che provo va oltre me stesso”, ha dichiarato l’artista in una dichiarazione rilasciata dalla NFL. “È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli yard per permettermi di entrare e segnare un touchdown… questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia”.

Il nome dell’icona pop statunitense Taylor Swift, fidanzata con la star dei Kansas City Chiefs Travis Kelce, era stata accostata all’esibizione al Super Bowl, con il commissario della NFL Roger Goodell che nelle scorse settimane aveva dichiarato che la Lega “avrebbe adorato” averla. “È un talento speciale, e ovviamente sarebbe la benvenuta in qualsiasi momento”, aveva detto. Tuttavia, secondo recenti indiscrezioni Swift avrebbe rifiutato l’opportunità di esibirsi all’evento.

Gli spettacoli dell’intervallo del Super Bowl hanno tradizionalmente attirato i più grandi nomi del mondo della musica. Tra gli artisti del passato si ricordano Michael Jackson, i Rolling Stones, Madonna, Bruce Springsteen, Prince e Paul McCartney. Tra i più recenti figurano Beyoncé, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Bad Bunny è stato ospite insieme a Lopez al Super Bowl 2020 a Miami.

