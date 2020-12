Svizzera restituisce a Perù 16,3 mln dollari frutto di corruzione

La Svizzera ha restituito al Perù averi per circa 14 milioni di franchi frutto di atti di corruzione commessi nel Paese sudamericano. I fondi andranno a progetti peruviani per rafforzare lo Stato di diritto e combattere la corruzione. KEYSTONE/AP/RODRIGO ABD sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 dicembre 2020 - 14:32

(Keystone-ATS)

La Svizzera ha restituito al Perù averi per circa 16,3 milioni di dollari (14,4 milioni di franchi) frutto di atti di corruzione commessi nel Paese sudamericano. I fondi andranno a progetti peruviani per rafforzare lo Stato di diritto e combattere la corruzione.

Un accordo trilaterale con Perù e Lussemburgo sulla restituzione di valori patrimoniali di provenienza illecita ha permesso di confiscare circa 16,3 milioni di dollari depositati in Svizzera e circa 9,7 milioni di euro (10,5 milioni di franchi al cambio attuale) trasferiti in Lussemburgo, precisa una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Tra il 2002 e il 2006 la cooperazione tra le autorità peruviane e svizzere ha già portato alla confisca di valori patrimoniali di provenienza illecita e alla restituzione al Perù di circa 93 milioni di dollari.

I fondi restituiti andranno a favore di programmi per rafforzare i tribunali peruviani e le autorità giudiziarie e di perseguimento penale. In particolare verrà fornito sostegno per la digitalizzazione, la standardizzazione e l'armonizzazione delle procedure, la formazione e il perfezionamento del personale e l'accelerazione dell'attuazione del nuovo codice di procedura penale peruviano.

L'uso dei fondi è soggetto ai principi della trasparenza e dell'obbligo di rendiconto. Le somme restituite daranno inoltre un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.