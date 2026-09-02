The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Svizzera sta diventando meno attrattiva per le multinazionali

Keystone-SDA

Sette dirigenti d'azienda su dieci sono convinti che la piazza economica elvetica stia perdendo i suoi vantaggi rispetto alla concorrenza internazionale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) A suonare il campanello d’allarme è uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza McKinsey e dalla Camera di commercio svizzero-americana, che mette sotto accusa regolamentazione, fiscalità e infrastrutture.

Secondo il rapporto, la Confederazione resta sì il primo polo europeo per ricerca e sviluppo, ma attira meno sedi mondiali di società e meno dirigenti internazionali rispetto al passato. Il 70% dei CEO interpellati ritiene che la Svizzera stia facendo passi indietro riguardo alla sua attrattiva a livello internazionale.

Tra le critiche più ricorrenti: l’allungamento delle procedure di approvazione per gli investimenti in progetti e per i permessi di lavoro destinati ai talenti stranieri (segnalato dal 70% degli intervistati), l’introduzione dell’imposta minima OCSE (65%) e i colli di bottiglia nelle infrastrutture (60%). A pesare, secondo i manager, sono anche le ripercussioni delle tensioni geopolitiche, le nuove barriere commerciali, l’incertezza nei rapporti con l’Unione europea e la forza del franco.

Il documento individua cinque ambiti prioritari per preservare l’attrattività del paese nel lungo periodo: l’accesso a talenti internazionali, le procedure regolatorie, la prevedibilità fiscale, le infrastrutture e il posizionamento strategico della Svizzera nei confronti di Ue, Stati Uniti e Asia. Una piazza economica forte – sostengono gli autori – non si caratterizza per una deregolamentazione a tutti i costi, ma per “condizioni quadro efficienti, proporzionate e prevedibili, che consentano innovazione, investimenti e crescita”.

Mantenere un contesto favorevole è importante. Lo studio evidenzia infatti il ruolo cruciale delle multinazionali: sebbene rappresentino solo il 6% delle imprese presenti in Svizzera, generano il 42% del prodotto interno lordo elvetico e sono all’origine dei tre quarti della crescita economica nominale dal 2014.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR