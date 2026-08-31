Swatch vince causa contro Samsung a Londra

Keystone-SDA

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Swatch ha vinto a Londra la vertenza che da anni la opponeva a Samsung in merito alla contraffazione di quadranti di orologi digitali. Il colosso tecnologico sudcoreano dovrà versare all'azienda orologiera elvetica 11,6 milioni di dollari.

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(Keystone-ATS) Swatch Group ne chiedeva 170 milioni per violazione dei marchi, mentre Samsung Electronics era disposta a versare solo 301 dollari. La giustizia britannica ha deciso che il gruppo sudcoreano dovrà versare a dieci marchi dell’azienda con sede a Bienne (BE) 11,6 milioni di dollari (9,4 milioni di franchi), secondo quanto riportato nella sentenza resa pubblica il 26 agosto dall’Alta Corte di Giustizia d’Inghilterra e del Galles.

Samsung ha tentato più volte di minimizzare la portata e la gravità delle contraffazioni, riducendo a zero l’importo dei danni e degli interessi dovuti ai marchi iconici di Swatch Group, ha commentato l’ufficio stampa dell’azienda elvetica, contattato oggi dall’agenzia AWP.

Tra ottobre 2015 e febbraio 2019, la piattaforma Galaxy App Store di Samsung ha offerto diverse applicazioni scaricabili con quadranti di orologi che imitavano i marchi di Swatch Group, ovvero Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte Original, Omega, Longines, Tissot, Hamilton, Mido e Swatch.

Queste applicazioni sono state scaricate circa 160’000 volte nel Regno Unito e nell’Unione europea (UE). Alcune erano gratuite, altre a pagamento.

Già nel 2022 l’Alta Corte inglese aveva condannato Samsung per violazione del diritto dei marchi di Swatch. A fine del 2023, anche la Corte d’appello britannica si era pronunciata a favore dell’azienda orologiera biennese. Secondo i giudici, il fatto che le applicazioni fossero state sviluppate da terzi non modificava in alcun modo il verdetto.

Negli Stati Uniti, gli stessi dieci marchi di Swatch Group hanno avviato un procedimento separato contro Samsung dinanzi ai tribunali di New York. Tale procedimento è ancora in corso.