Swisscom sarà sponsor delle nazionali di calcio

2 minuti

(Keystone-ATS) Swisscom diventa sponsor delle nazionali svizzere di calcio: l’operatore telecom ha annunciato oggi una collaborazione almeno sino al giugno 2028 che include 14 selezioni, tanto maschili quanto femminili, l’e-football e il beach soccer.

Almeno la metà del sostegno fornito andrà direttamente a progetti dedicati a bambini e ragazzi, così le nazionali potranno contare sul ricambio generazionale necessario per continuare a raggiungere ottimi risultati sulla scena internazionale, si legge in un comunicato odierno. Non vengono precisati i dettagli finanziari della collaborazione con l’Associazione svizzera di football (ASF).

“Lo sport e soprattutto il calcio uniscono le persone di qualsiasi provenienza, cultura e fascia d’età”, afferma il Ceo di Swisscom Christoph Aeschlimann, citato nella nota. “Una partita della nazionale fa sentire tutti vicini e rafforza la nostra identificazione con la Svizzera: puntando su una partnership con le nazionali rossocrociate vogliamo ravvivare la fiamma di questa passione per il calcio elvetico”.

“Siamo felici di avere Swisscom al nostro fianco”, osserva da parte sua il presidente dell’ASF Dominique Blanc, in dichiarazioni pure riportate nel documento per la stampa. “Nel mondo di oggi, in cui ormai nessuno può rinunciare al proprio cellulare e a una connessione affidabile a internet, l’ASF attribuisce un valore inestimabile alla collaborazione con Swisscom. Si tratta di un partner che, come noi, ha la Svizzera nel cuore e ci aiuterà a far arrivare le grandi emozioni del calcio nei salotti di tutti gli svizzeri”.

E quali sono i vantaggi di questa sponsorizzazione – si chiede la stessa azienda nel comunicato – per i clienti e la popolazione? “La partnership ci permetterà di offrire vantaggi esclusivi ai nostri clienti”, risponde Andrea Meier, responsabile settoriale presso il gruppo. “Ad esempio 500 biglietti a prezzo agevolato per ogni partita in casa (amichevoli e qualificazioni) nonché la possibilità di partecipare a eccezionali concorsi per vincere biglietti, maglie e palloni autografati”. L’impresa intende inoltre collaborare con i migliori giocatori delle nazionali “per far arrivare i nostri messaggi pubblicitari al gruppo target in modo ancora più diretto e rilevante”, conclude la dirigente.