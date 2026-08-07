Terminata missione antincendio esercito svizzero in Corsica

Keystone-SDA

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Si è concluso l'intervento svizzero nella lotta agli incendi boschivi in Corsica. Oggi i tre elicotteri Super-Puma e i 22 membri del contingente - tra specialisti dell'esercito e personale dell'aiuto umanitario della Confederazione - hanno fatto rientro in Svizzera.

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(Keystone-ATS) Schierato dal 28 luglio su richiesta di Parigi, il distaccamento ha operato in condizioni estreme, caratterizzate da elevate temperature e territori impervi di difficile accesso, indica oggi l’esercito svizzero in una nota. In totale sono state sganciate 452 tonnellate d’acqua di spegnimento sulle aree colpite, offrendo un contributo decisivo al contenimento delle fiamme.

L’operazione – coordinata dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) – ha confermato l’ottima sinergia tra le forze elvetiche e quelle transalpine.

Oltre al risultato operativo, l’intensa missione ha permesso agli equipaggi e ai tecnici di acquisire un bagaglio di esperienza fondamentale per la gestione delle future emergenze incendi.