Terre rare, l’arma strategica della Cina nella guerra commerciale globale

miniera terre rare cina
Keystone-SDA

La Cina domina il mercato globale delle terre rare, estraendone circa il 70% e raffinando il 90%, grazie a costi di produzione bassi e una leadership tecnologica con 26'000 brevetti. Questi elementi strategici, fondamentali per settori come l’elettronica e la difesa, sono al centro della guerra commerciale con Stati Uniti ed Europa, che cercano di ridurre la dipendenza da Pechino. Secondo l'esperta di relazioni internazionali Veronica Liu, intervistata dalla RSI, la Cina può manipolare prezzi e produzione per ottenere vantaggi geopolitici, favorendo anche le proprie aziende tecnologiche sui mercati occidentali.

