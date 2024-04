TG: lupo sbrana tre alpaca

1 minuto

(Keystone-ATS) Tre alpaca sono stati sbranati da un lupo ieri nella località turgoviese di Dussnang. Le autorità cantonali stanno ora valutando la possibilità di rilasciare un’autorizzazione per l’abbattimento dell’animale.

Due alpaca, ruminante della stessa famiglia dei lama di origine sudamericana, sono stati uccisi direttamente dal predatore in mattinata, mentre un terzo ha dovuto essere soppresso a causa delle ferite riportate, precisa il cantone in una nota odierna.

Le analisi sui segni dei morsi hanno indicato che con alta probabilità il colpevole è un lupo. Si parte dal presupposto che si tratti di un solo esemplare, ha detto a Keystone-ATS Roman Kistler, responsabile dell’ufficio della caccia e della pesca turgoviese. Gli alpaca si trovavano in un pascolo recintato con del fil di ferro, ha aggiunto.

Turgovia non è noto per essere un cantone particolarmente popolato dai lupi: dal 2017 ne sono stati individuati con certezza tre. Di questi, due hanno lasciato il territorio dopo poco tempo, mentre il terzo è stato addormentato a causa di una grave malattia. La presenza di un presunto quarto predatore nel maggio 2022 non ha potuto essere confermata geneticamente.