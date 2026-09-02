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Tiger Woods si dichiara colpevole di guida pericolosa

Keystone-SDA

La star del golf statunitense Tiger Woods si dichiara colpevole di guida pericolosa nell'ambito del procedimento per guida sotto l'influenza di sostanza dopo l'incidente in Florida dello scorso marzo per cui è stato arrestato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Woods ha accettato la sospensione della patente per cinque anni e una multa di 1000 dollari.

L’auto di Woods si era ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion. Il campione di golf aveva riportato lesioni non gravi, ma era stato arrestato per essersi rifiutato di sottoporsi a un test delle urine dopo essere risultato negativo all’alcol.

Woods era rimasto gravemente ferito alla gamba destra durante un precedente incidente d’auto nel 2021.

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