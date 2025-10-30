Trump, inizieremo a testare le armi nucleari

Keystone-SDA

"Ho dato istruzioni al dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari. Questo processo inizierà immediatamente". Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump su Truth.

(Keystone-ATS) “Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato”, ha scritto Trump.

“A causa dell’enorme potere distruttivo, odiavo farlo, ma non avevo scelta! La Russia è seconda e la Cina è terza, a distanza ma sarà come noi entro 5 anni”, ha sottolineato. “Visti i test di altri Paesi, ho incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria. Questo processo inizierà immediatamente”.

“Con altri che testano armi nucleari, è appropriato che lo facciamo anche noi. I siti per i test saranno determinati più avanti”, ha poi aggiunto Trump dopo l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud.