Trump e Melania alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca
Donald Trump parteciperà alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca insieme alle First Lady Melania. Lo riporta il New York Times. Per il Trump è la prima volta all'evento nei panni di presidente: finora lo ha infatti sempre boicottato criticando i 'fake media'.
(Keystone-ATS) Trump sarà senza dubbio la star della serata in programma sabato prossimo all’hotel Hilton di Washington e molti si chiedono quali sorprese riserverà il presidente che non ha mai nascosto la sua antipatia per i media, definendoli i “nemici del popolo”. Fra i media molti stanno facendo pressione sull’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca affinché dimostri la “sua opposizione agli sforzi del presidente di limitare la libertà di parola”.