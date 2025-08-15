The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Trump e Putin sono ad Anchorage per incontro Ucraina

Keystone-SDA

Donald Trump e Vladimir Putin sono atterrati ad Anchorage per l'incontro sull'Ucraina.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Una stretta di mano ha dato il via all’incontro alla Joint base Elmendorf-Richardson ad Anchorage. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano appena sceso dall’aereo presidenziale.

L’incontro è il primo fra Putin e un presidente americano da quanto incontrò nel 2021 Joe Biden a Ginevra. La stretta di mano è avvenuta sul tappeto rosso allestito per Putin.

Trump ha applaudito a Vladimir Putin al suo arrivo alzando il pollice in segno di saluto. Lo zar ha ricambiato con un caloroso sorriso. I due leader sono poi montati su una limousine che li attendeva all’aeroporto. Entrambi, ripresi dalle telecamere, sono apparsi molto sorridenti.

Putin, atterrando ad Anchorage, mette per la prima volta in dieci anni piede negli Stati Uniti. L’ultima volta era stato nel settembre del 2015 quando partecipò all’assemblea dell’Onu e incontrò a margine Barack Obama.

I bilaterali

Trump e Putin non saranno soli nel loro bilaterale ma avranno accanto tre consiglieri ciascuno. Lo riferisce la Cnn citando fonti della Casa Bianca. Con il presidente americano ci saranno Steve Witkoff, Marco Rubio e un altro stretto consigliere.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha poi dichiarato che per l’incontro bilaterale allargato e il pranzo, Trump, Rubio e Witkoff saranno affiancati dal segretario al Tesoro Scott Bessent, dal segretario al Commercio Howard Lutnick, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth e dal capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles.

