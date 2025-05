Trump firma legge contro i porno generati dall’IA

Keystone-SDA

Il presidente Donald Trump firmerà oggi nel giardino delle rose della Casa Bianca il "Take It Down Act", legge bipartisan contro la pornografia deepfake e i contenuti espliciti generati dall'intelligenza artificiale (IA).

(Keystone-ATS) Il disegno di legge, promosso dai senatori Ted Cruz (repubblicano del Texas) e Amy Klobuchar (democratica del Minnesota), ha trovato un raro e vasto consenso bipartisan in un Congresso e ha avuto l’appoggio della first lady Melania Trump, che ha sostenuto il provvedimento anche nell’ambito delle iniziative del suo programma “Be Best”.

Il provvedimento, già approvato con un voto schiacciante alla Camera e in precedenza passato all’unanimità al Senato, rende reato la pubblicazione di immagini e video sessualmente espliciti e non consensuali, compresi quelli realizzati con strumenti di IA. La norma obbliga inoltre le piattaforme a rimuovere i contenuti entro 48 ore dalla segnalazione. La cerimonia è prevista alle ore 16:00 (22:00 in Svizzera).