Trump nomina consigliere per Medio Oriente Massad Boulos

Donald Trump ha annunciato su Truth la nomina come senior advisor presidenziale per il Medio Oriente e il mondo arabo l'imprenditore libanese Massad Boulos, padre di Michael Boulos, il marito di Tiffany, la figlia più giovane del presidente eletto.

(Keystone-ATS) Ieri Trump aveva nominato come ambasciatore a Parigi Charles Kushner, padre di Jared Kushner, il marito di Ivanka.

“Sono orgoglioso di annunciare – scrive Donald Trump – che Massad Boulos sarà senior advisor del presidente per gli affari arabi e mediorientali. Massad è un affermato avvocato e un leader molto rispettato nel mondo degli affari, con una vasta esperienza sulla scena internazionale. È stato un sostenitore di lunga data dei valori repubblicani e conservatori, una risorsa per la mia campagna, ed è stato determinante nel costruire nuove e straordinarie coalizioni con la comunità arabo-americana. Massad è un dealmaker e un incrollabile sostenitore della Pace in Medio Oriente. Sarà un forte sostenitore degli Stati Uniti e dei suoi interessi”.

Il consuocero e la comunità arabo-americana

Il consuocero di Donald Trump è stato uno dei suoi emissari principali presso la comunità arabo-americana durante la recente campagna elettorale. Comunità che si è in parte allontanata dal partito democratico, principalmente a causa della guerra a Gaza e in Libano, per garantire il suo sostegno al tycoon.