Tunnel San Gottardo: annullate chiusure notturne previste

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) A causa della chiusura dell’autostrada A13 dopo le intemperie abbattutesi sulla Mesolcina, il tunnel autostradale del San Gottardo non verrà chiuso al traffico questa settimana e la prossima durante la notte, come previsto inizialmente.

Lo ha comunicato oggi in serata l’Ufficio federale delle strade (USTRA), precisando che le notti di chiusura del tunnel sono state annullate.

Inoltre, i lavori di brillamento per la seconda canna di Göschenen (UR) saranno sospesi. Questo per ridurre al minimo l’impatto dei lavori sulla galleria esistente, visto che il traffico di transito è stato deviato su larga scala sull’autostrada A2, ha spiegato l’USTRA.

Sul lato sud, da questa mattina è in funzione anche la corsia di uscita “CUPRA”. Questa corsia conduce gli utenti direttamente al paese di Airolo e ai Passi, senza dover sostare davanti al portale del San Gottardo.

L’USTRA, viene ancora precisato, segue costantemente l’evoluzione del traffico sui percorsi alternativi – anche il Passo del Sempione – e dialoga con i Cantoni interessati: Grigioni, Uri, Ticino e Vallese. Per alleggerire i villaggi lungo l’autostrada A2 dal traffico parassitario, nel Canton Uri si ricorrerà a misure note, come la chiusura di entrate e uscite.

Al fine di informare sulla situazione in Svizzera nelle aree circostanti, il capo del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC) Albert Rösti informerà per iscritto i suoi omologhi sulla situazione nei Grigioni e sulle conseguenze per il traffico di transito.

L’USTRA è inoltre in contatto con organizzazioni partner dei Paesi limitrofi. L’obiettivo è quello di informare gli utenti della strada dei Paesi confinanti sui percorsi alternativi e sui percorsi di aggiramento in Svizzera.

Infine, viene precisato che il consigliere federale Rösti e il direttore dell’USTRA Jürg Röthlisberger terranno una conferenza stampa domani alle 10.30 al Bernerhof. L’USTRA fornirà inoltre informazioni sugli ulteriori sviluppi nel pomeriggio di domani.