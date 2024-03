TX Group torna in zona utili nel 2023

(Keystone-ATS) Il gruppo mediatico zurighese TX Group, conosciuto soprattutto per le testate giornalistiche quali Tages-Anzeiger e 20 Minuten, nonché per i portali di annunci web come Ricardo, Homegate o Scout24, ha chiuso il 2023 con un utile netto di 60 milioni di franchi.

Nell’anno precedente aveva subito una perdita di 4 milioni.

“L’andamento dell’esercizio 2023 è stato favorevole”, afferma il presidente del consiglio di amministrazione Pietro Supino, citato in un comunicato odierno. Particolarmente dinamico si è mostrato il segmento mercati e piattaforme, mentre profitti minori sono stati realizzati nei comparti giornalistici.

Agli azionisti sarà proposto un dividendo ordinario in forte aumento, da 0,30 a 2,00 franchi. Vi sarà inoltre un versamento straordinario di 4,20 franchi, per una remunerazione complessiva di 6,20 franchi per azione.

Le novità odierne sono piaciute agli investitori: in borsa il titolo TX Group si è presentato in giornata in rialzo frazionale, nell’ambito di un mercato generalmente orientato a un lieve ribasso. Dall’inizio dell’anno il corso è salito del 14%, mentre sull’arco di 52 settimane la performance è del +25%.

TX Group è costituito da una rete di piattaforme e partecipazioni che offrono agli utenti finali informazione, intrattenimento e assistenza per la vita quotidiana. Le sue radici affondano nel giornalismo, ma il portafoglio è completato dalla società di marketing pubblicitario Goldbach. Il gruppo è un azionista di riferimento di SMG Swiss Marketplace Group (che raggruppa vari portali) e JobCloud, che detiene quote di maggioranza in Doodle e Zattoo e investe nel settore fintech attraverso TX Ventures. Fondata nel 1893 (è la data di nascita del Tages-Anzeiger) l’azienda è quotata alla borsa svizzera dal 2000.