The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

UBS corregge al ribasso previsioni crescita Svizzera per il 2026

Keystone-SDA

UBS corregge lievemente al ribasso le sue stime sulla crescita dell'economia svizzera nel 2026, lasciando invece invariate quelle del 2025. Molto dipenderà comunque dai dazi americani, mette in guardia l'istituto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Concretamente per l’anno in corso gli esperti della maggiore banca elvetica prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) – al netto degli eventi sportivi – aumenterà dell’1,3%, come nella stima precedente, mentre mentre nei dodici mesi successivi la progressione sarà dello 0,9%, a fronte del +1,0% ipotizzato finora. Tenendo conto dei grandi eventi la crescita sarà rispettivamente dello 0,9% e dell’1,3% (in precedenza e +0,9% e +1,4%).

Mentre il commercio estero nei prossimi trimestri sarà penalizzato dalla vertenza doganale i consumi dovrebbero continuare a sostenere l’economia, spiegano gli specialisti di UBS. La crescita dipenderà però fortemente dall’entità delle barriere doganali statunitensi applicate agli esportatori svizzeri: “prevediamo che la situazione sarà più chiara solo alla fine di ottobre”, scrivono gli analisti.

Se i dazi dovessero rimanere a lungo termine al livello attuale del 39% la progressione del Pil elvetico potrebbe essere notevolmente inferiore alle previsioni attuali: nei prossimi quattro trimestri potrebbe essere di 0,4 punti percentuali inferiore a quanto pronosticato. Anche in uno scenario negativo l’economia svizzera dovrebbe però essere risparmiata da una profonda recessione, concludono i professionisti della banca.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR