Ucraina: media, Zelensky ora è pronto a cedere territori

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto ad ammorbidire la sua posizione negoziale e a rassegnarsi formalmente a cedere territori alla Russia in cambio della pace. Lo sostiene il quotidiano britannico "Daily Telegraph".

3 minuti

(Keystone-ATS) Ciò a patto che il negoziato includa le garanzie di sicurezza per Kiev evocate nei piani degli alleati europei, nella forma di rifornimenti di armi e di un percorso verso l’inclusione dell’Ucraina nella NATO.

Stando a fonti informate citate dal corrispondente del “Telegraph” da Bruxelles, Zelensky ha fatto aperture esplicite al riguardo nelle ultime conversazioni avute con i leader europei, sullo sfondo dei timori legati al vertice del 15 agosto fra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.

Zelensky ha sollecitato gli alleati britannici e dell’UE a respingere ogni proposta di soluzione che dovesse uscire in sua assenza dal summit a due in Alaska, ma ha chiarito nello stesso tempo d’essere ora disposto a firmare un’intesa che lasci il controllo de facto dei territori che Mosca già occupa militarmente sul terreno in toto o in buona parte (la Crimea più le regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson) a patto di associarla al “piano europeo”.

Ciò rappresenterebbe un notevole cambiamento rispetto alla sua posizione precedente, che consisteva nel rifiutarsi categoricamente di cedere anche solo un metro di territorio ucraino.

Le concessioni “possono riguardare solo l’attuale linea del fronte”, ha confermato un alto funzionario occidentale citato in forma anonima dal quotidiano.

Intanto le forze russe hanno effettuato un poderoso avanzamento nel Donetsk, circa 10 chilometri in due giorni, lungo il fronte a nordest di Pokrovsk. Kiev conferma che combattimenti sono in corso intorno al villaggio di Kucheriv Yar.

Il corridoio ora sotto il controllo russo minaccia la città di Dobropillya, una città mineraria da cui i civili stanno fuggendo e che è stata oggetto di attacchi con droni russi. Sotto minaccia anche la città di Kostiantynivka, assediata e distrutta, che è una delle ultime grandi aree urbane nella regione di Donetsk ancora sotto il controllo ucraino.

Da parte sua l’esercito di Kiev ha riconquistato i villaggi di Stepne e Novokostiantynivka (ex Pershe Travnya), nella regione di Sumy, nel nord-est del paese, ha reso noto lo Stato maggiore delle Forze armate del paese, come riporta l'”Ukrainska Pravda”.