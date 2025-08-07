The Swiss voice in the world since 1935

Ucraina: Zelensky chiede faccia a faccia con Putin per fine guerra

Keystone-SDA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca.

(Keystone-ATS) “In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che per trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare”, ha scritto Zelensky sulle reti sociali il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale ha affermato di poter incontrare Putin “molto presto”.

