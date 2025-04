UE: via libera ai controdazi del 25% ai prodotti USA

Keystone-SDA

Via libera dell'Unione europea alla lista dei controdazi che Bruxelles metterà in campo per rispondere agli USA.

2 minuti

(Keystone-ATS) Le tariffe, che per la gran parte dei prodotti saranno del 25%, si applicheranno in tre tranche: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal primo dicembre.

Il via libera è arrivato nella cosiddetta comitatologia, espressione che si riferisce all’insieme di procedure che possono essere seguite dalla Commissione europea per dare attuazione al diritto dell’UE. Vi partecipano i rappresentanti di tutti i paesi membri. L’unica ad aver votato contro è l’Ungheria.

In seno alla comitatologia, a quanto appreso dall’agenzia di stampa italiana Ansa, si è votato per alzata di mano. Ciascun paese è stato quindi chiamato ad esprimere il proprio parere sull’applicazione di quattro liste di contromisure decise dalla Commissione in risposta ai dazi americani su acciaio e alluminio. Come già indicato, l’unico parere negativo è giunto dal rappresentante del governo di Viktor Orban.

Controdazi da 20,9 miliardi di euro

I dazi decisi dall’UE saranno riscossi per un valore complessivo pari a 20,9 miliardi di euro (19,5 miliardi di franchi al cambio attuale), ha appreso Ansa da fonti della Commissione europea.

La riscossione sarà graduale: la prima tranche al via il 15 aprile vale 3,9 miliardi di euro, la seconda del 16 maggio vale 13,5 miliardi e la terza, il primo dicembre, 3,5 miliardi.

UE pronta a sospendere i dazi

I controdazi “possono essere sospesi in qualsiasi momento, qualora gli Stati Uniti accettino una soluzione negoziata equa ed equilibrata”, scrive la Commissione europea in una nota dopo l’approvazione delle tariffe al 10% e al 25% da parte dei paesi membri nei confronti degli Stati Uniti.

“L’UE ritiene che i dazi statunitensi siano ingiustificati e dannosi, in quanto provocano danni economici a entrambe le parti e all’economia globale”, evidenzia l’esecutivo comunitario, ribadendo la sua “netta preferenza per la ricerca di soluzioni negoziate con gli Stati Uniti, che siano equilibrate e reciprocamente vantaggiose”.

Il via libera odierno da parte dei Ventisette, viene precisato, “implica che, una volta concluse le procedure interne della Commissione e pubblicato l’atto di esecuzione, le contromisure entreranno in vigore. I dazi inizieranno a essere riscossi a partire dal 15 aprile”.