Ue: Von der Leyen e Lagarde, “riporteremo l’Ue in carreggiata”

"Le aziende e le famiglie vogliono vedere l'azione e un'ondata di azioni è in arrivo. Non possiamo più sprecare i nostri punti di forza con handicap autoimposti.

La posta in gioco è troppo alta. Siamo pronti a fare tutto il necessario per riportare l'Europa in carreggiata".

Lo scrivono, in una riflessione affidata al Financial Times dal titolo “L’Europa ha recepito il messaggio del cambiamento”, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente della Bce Christine Lagarde. “La nostra competitività è a rischio. Mentre si sviluppa una rivoluzione globale nell’IA, l’Ue potrebbe trovarsi ai margini”, ammoniscono.

Il messaggio a una voce sola di von der Leyen e Lagarde è nato dopo un incontro a Parigi, avvenuto all’inizio della settimana, in occasione di un ricevimento ospitato dal presidente francese Emmanuel Macron. “Rimanere competitivi è fondamentale per il futuro dell’Europa. Abbiamo bisogno di una crescita economica più rapida e di una produttività più elevata per proteggere la qualità della vita degli europei, dal lavoro e dal reddito alla sicurezza e al benessere”, scrivono le due leader, ammonendo che i “tradizionali campioni manifatturieri” europei “stanno perdendo quote di mercato globali” e “i cambiamenti geopolitici stanno trasformando le dipendenze in vulnerabilità e gravano sulle nostre aziende con prezzi elevati dell’energia”.

“L’Europa deve trovare e troverà il suo posto in questo nuovo mondo”, assicurano la presidente della Commissione Ue e la numero uno dell’Eurotower, partendo dal presupposto che “le prospettive per il continente sono migliori di quanto possano sembrare”. Nonostante le sfide, osservano, “l’Ue ha punti di forza su cui può lavorare e ha un piano per risolvere i suoi punti deboli”.

Tuttavia, è il monito congiunto, i punti di forza “sono privi di significato se l’Europa è paralizzata dalle sue debolezze”. Per questo, c’è bisogno “di un profondo cambiamento su tre fronti”, sottolineano ancora von der Leyen e Lagarde, ricordando le misure principali delineate nella Bussola per la competitività – presentata il 29 gennaio – per sgravare le aziende dal peso della burocrazia, spingere l’innovazione, tagliare le dipendenze, abbassare i prezzi dell’energia e realizzare una decarbonizzazione sostenibile.

“D’ora in poi – assicurano -, l’Ue si impegnerà non solo ad abbassare le barriere che le aziende devono affrontare, ma anche a garantire che abbiano le risorse di cui hanno bisogno per prosperare qui, che si tratti di finanza, informatica, energia o competenze”.