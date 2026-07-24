UE contesta a TikTok la sicurezza dei conti dei minori

Keystone-SDA

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La Commissione europea ha contestato in via preliminare alla rete sociale TikTok una violazione della legge sui servizi digitali (Dsa), ritenendo che l'app di condivisione di video non garantisca un livello adeguato di sicurezza per i conti dei minori.

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(Keystone-ATS) Secondo Bruxelles, “le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori”. Se le contestazioni saranno confermate, la Commissione potrà imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società.

L’esecutivo comunitario rileva che i minori possono scegliere di impostare il proprio conto come “pubblico”, rendendo i contenuti visibili anche a utenti privi di un conto TikTok. Questa impostazione permette inoltre che i contenuti pubblicati da minori “più grandi” (16-17 anni) vengano consigliati ad altri utenti TikTok tramite il feed “Per te”.

La Commissione osserva poi che, persino con conti impostati come privati, i profili dei minori possono essere facilmente trovati attraverso gli elenchi di “persone seguite” e “follower” di altri utenti, mentre le loro foto del profilo rimangono accessibili a chiunque.

Per l’esecutivo dell’UE, quindi, le impostazioni dei conti di TikTok non soddisfano gli standard di protezione della sfera privata, sicurezza e protezione dei dati che le piattaforme accessibili ai minori devono garantire in conformità con il Dsa. La Commissione ritiene in via preliminare che Tik Tok debba modificare le impostazioni predefinite dei conti dei minori limitando per default la visibilità dei contenuti ai soli utenti accettati dal titolare del conto. Bruxelles chiede inoltre che i contenuti pubblicati dai minori “più grandi” non siano accessibili a un pubblico al di fuori della piattaforma. TikTok inoltre dovrebbe astenersi dal consigliare contenuti di minori ad altri utenti della piattaforma tramite il feed “Per te”.

Le conclusioni preliminari si basano su un’indagine approfondita che ha incluso un’analisi dell’interfaccia di TikTok, dei dati e dei documenti interni, nonché interviste con funzionari delle forze dell’ordine ed esperti nei settori della protezione dei minori, degli abusi sui minori e della neuropsicologia.

Le conclusioni non pregiudicano l’esito finale dell’indagine. TikTok potrà ora consultare gli atti dell’istruttoria e presentare osservazioni scritte. L’indagine, avviata il 19 febbraio 2024, include diversi filoni, come il design che crea dipendenza, l’accesso ai dati pubblici per i ricercatori e i meccanismi di verifica dell’età. Il filone sulla trasparenza pubblicitaria è stato chiuso tramite impegni vincolanti nel dicembre 2025, mentre gli altri sono ancora in corso.

TikTok: tutela minori è nostro obiettivo

“Su TikTok, i conti dei più giovani dispongono, fin dal momento della loro creazione, di oltre 50 funzioni preimpostate per la protezione della sfera privata e la sicurezza. La tutela dei minori in rete è un obiettivo che condividiamo e restiamo impegnati a migliorare continuamente le misure che adottiamo per proteggerli. Esamineremo queste conclusioni preliminari e continueremo a collaborare in modo costruttivo con la Commissione”, ha dichiarato un portavoce di TikTok commentando le contestazione rivolte dall’esecutivo europeo ai sensi del Dsa.