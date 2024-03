Umberto Tozzi, ultima tournée poi addio alla scena live

2 minuti

(Keystone-ATS) Parte il 17 maggio da Malta “L’ultima notte rosa – The Final Tour”, una tournée che toccherà 3 continenti fra il 2024 e il 2025 con la quale il cantante italiano Umberto Tozzi celebra il suo addio alla scena live.

Lo ha annunciato oggi lo stesso musicista e cantautore a Parigi, nella più antica sala da concerti della Ville Lumière, il Teatro Olympia.

In 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha venduto oltre 80 milioni di dischi e si è esibito in oltre 2’000 concerti dal vivo.

L’ultima tournée di Umberto Tozzi, 72 anni, sarà una sequenza di oltre 30 spettacoli in Europa, America e Oceania, con un’orchestra di 21 elementi. L’artista, che ha legato il suo nome a hit planetari come “Ti amo” e “Gloria”, dedicherà diverse date del suo tour all’addio al pubblico italiano, due delle quali in location d’eccezione: il 20 giugno alla Terme di Caracalla di Roma, e il 7 luglio in Piazza San Marco, a Venezia. Il cantautore italiano si esibirà anche al LAC di Lugano sabato 25 gennaio 2025.

In occasione dell’annuncio a Parigi, Umberto Tozzi ha presentato in anteprima una versione speciale e inedita della sua hit “Donna amante mia”, in cui duetta con il cantautore fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

“Ho passato due anni difficili per motivi di salute e ho avuto paura di non poter più salire sul palco – ha detto Tozzi -, ora ho superato questo periodo e sono tornato sul palco. Ho pensato di realizzare un sogno che ho sempre avuto, quello di fare dei concerti con una big orchestra. La mia musica è piuttosto sinfonica e si arricchisce così nei live. Dopo 8-9 anni realizzo una produzione di canzoni inedite che uscirà in autunno e in questo tour potrò suonare almeno 4 brani live di questa nuova produzione. È un tour mondiale, tocca per il momento 3 continenti, ma mi auguro possano diventare 4 o 5. Non abbiamo una data di scadenza, partiamo con 30 concerti ma mi auguro che si prolungherà”.